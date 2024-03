Una grande ricompensa per chi li aiuta a riavere le ceneri del papà defunto

La vicenda di un furto avvenuto il 16 marzo, a Carimate, ha assunto un'importanza emotiva particolare per la famiglia colpita. Tra gli oggetti sottratti dai ladri, c'è un oggetto di inestimabile valore affettivo: l'urna contenente le ceneri del padre della moglie del proprietario di casa. Secondo quanto riferito dal proprietario, i malviventi hanno rubato orologi, gioielli e altri oggetti di valore, tra cui l'urna del defunto. Si suppone che i ladri abbiano scambiato l'urna per un oggetto di valore monetario a causa del suo aspetto e del suo peso considerevole. Tuttavia, non appena si accorgeranno della sua vera natura, potrebbero abbandonarla.

In un tentativo disperato di ritrovare l'urna e riportare a casa l'urna, i parenti hanno deciso di offrire una ricompensa a chiunque li aiuti a recuperarla. L'urna è descritta come di colore marrone laccato, molto pesante e con una grande scritta sotto lo scrigno che la rende facilmente identificabile. L'appello si estende a tutti coloro che vivono nella zona di Carimate e nelle province circostanti. La speranza è che qualcuno, avendo visto l'urna abbandonata o sentendone parlare, possa fornire informazioni utili per il suo ritrovamento. Sulla targhetta di ottone c'è scritto "dott. Attilio Filacchione 12.12.1922 - 22.11.2015".

L'unico obiettivo è ritrovare l'urna e restituire un po' di pace alla famiglia colpita da questa dolorosa perdita. Si invita chiunque abbia informazioni a contattare le forze dell'ordine.

"Siamo disposti a dare una buona ricmpensa a chiunque ci aiuti - afferma affranta la figlia del defunto -. Qualunque cosa per riavere mio papà. Mi rivolgo anche ai responsabili, se potete fate in modo di farcela ritrovare, vi prego".