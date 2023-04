Turista disperso: le ricerche con l'elicottero a Cernobbio e nel lago

Sono in corso in queste ore le ricerche di un uomo disperso e del quale non si hanno notizie da ieri, domenica 16 aprile. L'uomo è un olandese di circa quarant'anni. Le ricerche si stanno concentrando nella zona intorno a Cernobbio. L'elicottero dei vigili del fuoco sta sorvolando l'area con particolare attenzione anche allo specchio d'acqua del lago antistante Cernobbio. Si teme, infatti, che l'uomo possa essere caduto in acqua.