Casnate con Bernate, anziano scomparso da casa: ritrovato a Grandate stanco e infreddolito

I carabinieri di Fino Mornasco sono intervenuti a Casnate con Bernate nel pomeriggio del 7 dicembre, per la scomparsa di un anziano affetto da problemi di salute. La moglie ha segnalato la sua mancanza alle 15.30. I militari hanno avviato ricerche nelle vicinanze e nelle zone boschive, coinvolgendo anche i "Volontari del Lario". Grazie alla loro conoscenza del territorio e considerando le condizioni dell'anziano e le rigide temperature, le ricerche sono proseguite senza sosta. L'uomo è stato trovato in stato confusionale e infreddolito alle 16:50 in via Monte Rosa nel vicino Comune di Grandate. I carabinieri lo hanno soccorso e rifocillato.