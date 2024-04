Spray al peperoncino nel supermercato: panico al Tigros di Lomazzo

Panico al supermercato Tigros di Lomazzo intorno alle ore 18 di lunedì 15 aprile 2024. Carabinieri e ambulanze sono accorsi dopo che all'interno del punto vendita una persona ha utilizzato lo spray al peperoncino. Sembra che chi ha usato lo spray lo abbia fatto per difendersi dal tentativo di truffa che un'altra persona avrebbe cercato di mettere a segno usando, tra l'altro un atteggiamento violento, tanto che si potrebbe trattare, di fatto, di tentata rapina. Sette le persone soccorso che sono state portate al pronto soccorso per accertamenti. Nessuna di loro ha riportato conseguenze permanenti. Le persone che hanno necessitato di cure mediche sono due ragazze di 21 e 24 anni, e altre cinque donne di 30, 36, 38, 58 e 65 anni. Per precauzione sono stati allertati anche i vigili del fuoco.