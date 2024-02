Rapinato di sera alla stazione di Camerlata: arrestati due ragazzi (uno è minorenne)

E' stato avvicinato da due giovani extracomunitari che l'hanno minacciato, strattonato e poi derubato: gli hanno sottratto 100 euro, la carta d'identità e le chiavi di casa. La vittima è un uomo di 64 anni. L'episodio è accaduto nella sera del 25 febbraio 2024 alla stazione di Camerlata. L'uomo ha chiamato la polizia che è presto giunta con due pattuglie della squadra Volanti in via Scalabrini. Dopo avere ascoltato l'uomo rapinato i poliziotti si sono messi alla ricerca dei due giovani malviventi.

Una pattuglia ha individuato i due ragazzi, corrispondenti alle descrizioni della vittima, che si trovavano ancora in via Scalabrini nascosti dietro un’auto parcheggiata e che si sono scagliati con forza contro gli agenti prima di darsi alla fuga. Uno dei due, un 18enne di origine marocchina, domiciliato a Como presso la comunità “Arca”, è stato immediatamente immobilizzato. Nella sua tasca destra del suo giubbotto, sono stati rinvenuti 50 euro. Il complice, invece, è riuscito a fuggire.

Mentre una pattuglia ha accompagnato il fermato in questura, l’altra volante si è recata presso la comunità per minori di via Croce Rossa, dove è riuscita a rintracciare il secondo rapinatore, un 17enne anch’egli marocchino che, all’interno della propria stanza, stava tentando di nascondersi dietro la porta. La perquisizione a cui è stato sottoposto ha permesso di recuperare la restante metà della refurtiva, ossia gli altri 50 euro.

Una volta portati in questura entrambi i rapinatori hanno assunto un atteggiamento ostile nei confronti dei poliziotti e sono stati quindi stati tratti in arresto per rapina in concorso e denunciati per resistenza a pubblico ufficiale. Il primo è stato poi portato al carcere del Bassone di Como, mentre il secondo è stato accompagnato presso l’istituto penale per i minorenni Cesare Beccaria di Milano.