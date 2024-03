Hanno partecipato alla brutale rapina alla sala scommesse di Mozzate: arrestati due ventenni

Stamattina presto, i carabinieri dell'aliquota operativa di Cantù hanno arrestato due giovani, uno di 21 anni di Lentate Sul Seveso e l'altro di 20 anni di Lomazzo. Gli arresti sono avvenuti in seguito alle indagini condotte dalla Procura di Como, che hanno riguardato una brutale rapina avvenuta il 19 dicembre scorso presso il centro scommesse "GoldBet" di Mozzate, durante la quale dei rapinatori armati e mascherati hanno rubato 4mila euro. Le investigazioni hanno permesso di identificare quattro degli autori della rapina, tra cui due fratelli minorenni di Lomazzo, anch'essi coinvolti in simili azioni secondo quanto stabilito dall'autorità Giudiziaria minorile di Milano e di Como. Questi arresti sono stati eseguiti lo scorso 22 marzo. I due giovani arrestati sono stati portati al carcere Bassone, dove saranno sottoposti a interrogatorio per confermare le accuse nei loro confronti.