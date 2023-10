Tentata rapina al supermercato iN's di Como: fuggono in treno ma vengono fermati

Hanno spintonato la guardia di sicurezza del supermercato e sono fuggiti a piedi verso la stazione di Como Borghi dove hanno preso un treno, ma la polizia li ha rintracciati immediatamente. Giunti alla stazione di Camerlata i due - un pluripregiudicato di 32 anni di Bizzarone e una donna 29enne residente a Como ma originaria di Monza - sono stati fatti scendere. Ad attendelri c'era una seconda volante della polizia della questura di Como.

Il fatto è accaduto nel pomeriggio del 4 ottobre 2023. L'uomo e la donna erano entrati al supermercato iN's di via Magenta a Como. L'addetto alla sicurezza ha riconosciuto i due individui e sapendo che erano soliti rubare merce ha chiesto loro di lasciare ciò che avevano nascosto sotto i giubbotti senza averlo pagato. Per tutta risposta i due gli si sono scagliati addosso facendolo sbattere contro la porta a vetri automatica del supermercato e poi scappando. I poliziotti, in possesso delle dettagliatissime descrizioni fornite dall’addetto alla sicurezza, hanno rintracciato i due soggetti mentre salivano frettolosamente su un convoglio diretto a Milano.