Como, ennesima rapina al Carrefour a lago: aggrediscono la guardia ma vengono arrestati

In manette due extracomunitari di 22 e 23 anni

Continua la serie di episodi criminali all'interno o nei pressi del Carrefour a lago, tra viale Rosselli e via Recchi. Nella serata del 26 aprile 2021 la squadra volanti della Questura di Como è intervenuta per fermare due giovani uomini che poco prima avevano rapinato il supermercato. I due somali, di 22 e 23 anni, aveva rubato alcune lattine e bottiglie di alcolici e le avevano nascoste sotto la giacca. Al momento di pagare hanno oltrepassato le casse senza accenare a fermarsi ma un addetto alla sorveglianza che li aveva tenuti d'occhio li ha invitati a fermarsi e a pagare la merce. per tutta risposta i due lo hanno aggredito e sono fuggiti fuori dal punto vencita inseguiti dalla guardia e da altri clienti. Sul posto, però, sono sopraggiunti gli agenti di polizia a bordo delle volanti e li hanno bloccati e arrestati. I due somali avevano già diversi precedenti penali. Sono stati portati al carcere Bassone.