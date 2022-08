Rapina al Carrefour a Ferragosto con pistola e coltelli: "Se non piangi non ti succederà nulla"

Nella tarda mattinata di Ferragosto due rapinatori, sono entrati in azione al Carrefour Express di Seveso ( in provincia di Monza a meno di 7 chilometri da Mariano Comense) e con in mano delle armi si sono avvicinati alla cassiera e, minacciandola, si sono fatti consegnare l’incasso.

Secondo la ricostruzione dei fatti, i due malviventi, con volti travisati e guanti, armati rispettivamente di pistola e coltello, hanno fatto irruzione all’interno del supermercato e, dopo aver prelevato alcuni prodotti dagli scaffali, hanno raggiunto le casse e sotto la minaccia delle armi si sono fatti consegnare dalla cassiera 35enne il denaro contenuto nel registratore di cassa, circa 500euro, per poi allontanarsi a piedi. Durante l’azione uno dei malviventi si sarebbe rivolto all’operatrice di cassa dicendole: “Muoviti, apri sto cassetto, non ti preoccupare che non ti succede nulla. E non piangere”.

Pochi istanti dopo, sul luogo dell’evento, allertati della richiesta intervento arrivata al 112, sono sopraggiunti i carabinieri della compagnia di Seregno, che hanno avviato subito le indagini. I militari, attraverso l’acquisizione dei sistemi di videosorveglianza, le testimonianze e riconoscimenti fotografici, sono riusciti a identificare uno dei malviventi che è stato fermato poco dopo grazie anche alle indicazioni di alcuni passanti i quali avevano indirizzato gli operanti sulla direzione di fuga.

Le ricerche condotte ad ampio raggio dai militari, nonostante l’area fosse circondata da fitta vegetazione boschiva, hanno permesso di fermare proprio uno dei malfattori che, nel frattempo, era riuscito a disfarsi di armi e refurtiva.

L’uomo, un 40enne di Desio, con alle spalle svariati precedenti, rapine comprese, al termine degli accertamenti, è stato denunciato all’autorità giudiziaria di Monza - nella circostanza immediatamente informata dell’accaduto - per l’ipotesi di rapina.