Accoltellato in centro a Como: fuori pericolo il 19enne ferito

Non è più in pericolo di vita il ragazzo di 19 anni, residente a Sagnino, accoltellato nella notte tra il 2 e il 3 marzo 2024 in via Sant'Abbondio a Como. Il giovane era stato soccorso in codice rosso e trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico che ha scongiurato l'esito fatale dell'aggressione. A compiere l'aggressione sarebbero stati due ragazzi di 17 e 18 anni. La polizia ha ricostruito faticosamente l'accaduto ascoltando alcuni testimoni e visionando alcuni filmati.

La vittima è stata raggiunta da un fendente alla schiena che è penetrato tra polmone e milza. Al momento sembra che a sferrare la coltellata sia stato il minorenne, ma in ogni caso entrambi gli aggressori sono accusati di tentato omicidfio in concorso.

La lite sarebbe scoppiata per futili all'interno della discoteca Venus per poi culminare all'esterno in strada. Uno dei due ragazzi è stato seguito e fermato da un addetto alla sicurezza del locale mentre l'altro, il minorenne, è stato raggiunto a casa dalla polizia.