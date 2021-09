Lurago d'Erba, ragazza minorenne ubriaca soccorsa d'urgenza

Nella notte intervento del 118 in codice rosso per soccorrere una 17enne

Grande apprensione nella notte a Lurago d'Erba per le condizioni di una ragazza di 17 anni che si è sentita male dopo avere bevuto una notevole quantità di bevande alcoliche. La ragazza di 17 anni è stata soccorsa da un'ambulanza del Sos di Lurago d'Erba intervenuta in via degli Artigiani. L'episodio risale alle 22.45 della sera del 12 settembre 2021. Le condizioni della minorenne sono apparse inizialmente molto serie, tanto è vero che i soccorritori sono intervenuti in codice rosso. Si è capito presto che si trattava solo di una semplice ma colossale sbrinza. La giovane è stata quindi portata per precauzione al pronto soccorso dell'ospedale di Erba.

Intervento analogo ha riguardato sempre nella stessa notte un 40enne di Dongo: è stato soccorso mentre si trovava ubriaco in via Tre Pievi. L'uomo è stato portato all'ospedale di Menaggio.