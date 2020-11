Ragazza dispersa nei boschi di San Siro: ritrovata in ipotermia

Sono state ore angoscianti per una ragazza che si è persa nei boschi di San Siro nel tardo pomeriggio del 27 novembre 2020. La ragazza non è riuscita a ritrovare la via del ritorno quando è calato il buio. L'allarme è giunto al comando dei vigili del fuoco intorno alle ore 19. I soccorsi sono scattati immediatamente e in poco tempo la ragazza è stata ritrovata in uno stato di ipotermia. E' stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale di Menaggio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.