Ragazza accoltellata alla gola in via Bixio a Como: fermato il fidanzato

E' stata ferita alla gola con un coltello da cucina e ora si trova ricoverata in condizioni critiche all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. La vittima, secondo quanto riportato dal sito de "Il Giorno", sarebbe una ragazza di 21 anni. Il presunto aggressore, invece, sarebbe il suo fidanzato di 24 anni con il quale conviveva nell'appartamento di via Nino Bixio a Como, dove è avvenuta l'aggressione. Sarebbe stato proprio lui a chiamare i soccorsi intorno alle 22 del 12 ottobre 2023. Una volta giunti sul posto la polizia lo avrebbe trovato in stato confusionale.

La ragazza oltre alla gravissima ferita alla gola, inferta con ogni probabilità con un coltello da cucina, avrebbe riportato anche altre ferite in altre parti del corpo. L'accoltellamento potrebbe essere stato il tragico e violento epilogo di una lite. Ad ogni modo la polizia scientifica e la squadra mobile stanno indagando e ricostruendo l'accaduto, mentre il 24enne è stato fermato.