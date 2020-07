Ragazzina di 14 anni ubriaca soccorsa a Lipomo

Una ragazzina di 14 anni è stata soccorsa a Lipomo poco dopo le 19 nei pressi del Mc Donald's. La giovane era in evidente stato di ebbrezza e sembrava incosciente. L'ambulanza della Croce Rossa di Lipomo è intervenuta in codice rosso. Dopo avere prestato le prime cure sul posto il medico del 118 ha ritenuto che le condizioni della ragazza, anche se non gravi, fossero comunque serie: l'ambulanza l'ha quindi portata all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo.

