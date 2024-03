In preda alla rabbia aggredisce il direttore della Coop di Rebbio e alcuni clienti: arrestato

Intervento delle forze dell'ordine nel pomeriggio del 2 marzo al centro commerciale Coop di via Giussani a Como: un cittadino tedesco di 37 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. La situazione è degenerata quando il direttore del centro, dopo essere stato aggredito dall'uomo, ha chiamato il numero di emergenza segnalando l'accaduto.

Secondo quanto riportato, il 37enne in stato di forte agitazione ha attaccato non solo il direttore ma anche alcuni clienti presenti al momento, arrivando a danneggiare un iPhone di uno di essi con un gesto di rabbia. Una volta giunto in questura, l'uomo ha continuato a mostrare un comportamento ostile, opponendo resistenza violenta ai tentativi degli agenti di procedere alla sua identificazione completa, motivo per cui è stato arrestato.

Dopo la redazione dei verbali necessari, il pm di turno ha disposto che l'uomo fosse trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa di essere processato per direttissima la mattina seguente. Nel corso dell'udienza, tenutasi alle ore 11, il giudice ha accolto la richiesta del difensore di concedere i termini a difesa, ordinando al contempo la rimessione in libertà del cittadino tedesco.