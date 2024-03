Boschi della droga nel Comasco: quanto guadagna uno spacciatore al giorno

Abbiamo parlato spesso dei boschi del Comasco dove gli spacciatori si insidiano con dei bivacchi molto attrezzati. Vendono di tutto: eroina, cocaina, hashish e cominciano a farsi strada anche le droghe sintetiche. Nel corso dell'ultimo anno abbiamo seguito le operazioni dei carabinieri di Cantù, guidati dal maggiore Christian Tapparo, affiancati dal reparto specializzato dei Cacciatori di Sardegna che, per contrastare questo fenomeno e cercare di restituire i boschi e le aree verdi ai cittadini, si sono spinti all'interno della vegetazione per smantellare i bivacchi, arrestate i malviventi e arginare questo fenomeno. Non solo droga, dicevamo, ma spesso si trovano anche armi come machete e coltelli abbandonati dagli spacciatori, soldi, vestiti, tende e oggetti usati dai consumatori per barattarli con la droga. Ma quanto guadagnano gli spacciatori nei boschi comaschi? È una delle domande che è stata fatta durante un servizio sul tema della Rai e la risposta lascia davvero basiti. Parliamo dei boschi nel territorio canturino dove uno spacciatore arriva a guadagnare dai 2.000 ai 4.000 euro al giorno, che in un mese sono 120mila euro. Una vedetta (coloro che si occupano di avvisare i pusher dell'arrivo di militari o persone "sospette") guadagna circa 100 euro al giorno (3mila euro al mese). Gli spacciatori arrestati in questi contesti sono quasi tutti nordafricani mentre i consumatori, spiegano, sono tutti italiani.