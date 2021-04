Pusiano, scontro auto moto: grave ragazzo di 24 anni

L'incidente è avvenuto in via Martinelli

È successo nel pomeriggio di oggi, 28 aprile a Pusiano in via Martinelli intorno alle ore 17.45. Sono ancora tutte da stabilire le dinamiche del grave incidente che ha visto coinvolte una macchina e una moto. Sul posto sono arrivati tempestivamente i soccorsi: elisoccorso, due ambulanze e i carabinieri di Como. È segnalato come codice rosso e il ferito grave è un ragazzo di 24 anni. Si attendono aggiornamenti.