Spaccio di droga, arrestato pusher di Orsenigo: 11 auto intestate a lui

Nei giorni scorsi, i militari della guardia di finanza hanno controllato a Erba un uomo di origini marocchine che aveva nella disponibilità due autovetture, all'interno delle quali sono stati rinvenuti 22,7 grammi di cocaina (suddivisa in 29 dosi), 41,5 grammi di eroina e 12,5 grammi di hashish. La successiva perquisizione eseguita con l’unità cinofila del gruppo di Ponte Chiasso, nell'abitazione dell'uomo a Orsenigo ha permesso di rinvenire 8,9 grammi di hashish risultati essere in possesso della compagna (di nazionalità italiana) dello spacciatore. I finanzieri, al termine delle operazioni, hanno arrestato il soggetto di origini marocchine per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e hanno segnalato alla prefettura la sua compagna per uso personale di droga. A seguito del rito direttissimo è stata disposta la misura cautelare personale dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in attesa di giudizio. L'uomotra l’altro, è risultato essere intestatario di ben 11 automobili, di cui due già sequestrate per violazioni al codice della strada.