Fanno a pugni davanti alla scuola, interviene il prof e viene picchiato da un 13enne

Una lite tra due alunni di 13 anni e un professore finisce in ospedale nel tentativo di separarli. Il fatto è avvenuto davanti alle scuole medie di Musso lo scorso venerdì. Come riportato su La Provincia l'insegnante di 38 anni ha riportato un trauma alla spalla e alcune escoriazioni. Uno dei due giovani avrebbe riversato pugni e spinte anche verso di lui facendolo finire contro un muro e poi a terra. Sul posto l'ambulanza di Lariosoccorso di Dongo che ha portato il docente all'ospedale di Gravedona in codice verde. Proprio lì, davanti al piazzale della scuola, i ragazzi erano riuniti in attesa di un pulmino che li doveva portare in gita. Sul momento anche il 13enne che ha colpito il professore è stato fatto salire sul pulmino nel frattempo arrivato, ma la scuola ha già dichiarato che saranno presi provvedimenti disciplinari.