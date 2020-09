Como, niente multe in cambio di pranzi gratis: indagati ausiliario della sosta e ristoratore

Lui evitava di comminare multe, in cambio riceveva pasti gratis. Sotto inchiesta è finito un ausiliario della sosta di Como servizi urbani, la società incaricata dal Comune di Como di gestire i parcheggi blu a pagamento. Con lui nell'inchiesta coordinata dalla Procura di Como e condotta dagli agenti della polizia locale, è finito anche il gestore del ristorante.

In poche parole l'ausilario, comasco di 57 anni, avrebbe abitualmente evitato di elevare multe alle auto dei dipendenti del ristorante che non esponevano il tagliando rilasciato dal parcometro della zona. In cambio il dipendente di Csu poteva sedersi comodamente al tavolo del ristorante e consumare gratuitamente il pranzo. A beneficiare della "clemenza" dell'ausiliario ci sarebbero stati, secondo l'accusa, anche diversi clienti abituali del locale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I dettagli sulle indagini saranno meglio esposti in una conferenza stampa convocata dal Comune di Como nella sede del comando della polizia locale.