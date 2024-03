Fermato con una penna-pistola e droga nel furgone ma a casa deteneva un arsenale: arrestato un uomo

Nei giorni scorsi, durante un servizio di controllo fuori provincia, gli agenti della squadra mobile di Como hanno notato un furgone sospetto che percorreva ad alta velocità la Statale 36 in direzione Giussano. Il veicolo è stato affiancato dagli agenti e il conducente sottoposto a i controlli di rito. L’uomo, un quarantenne residente nella provincia brianzola, su richiesta dei poliziotti, ha consegnato spontaneamente circa un etto di hashish, ma si vedeva chiaramente che era molto agitato. Per questa ragione i poliziotti hanno deciso di eseguire un’accurata perquisizione dell'auto, alla ricerca di ulteriori sostanze stupefacenti. Pur non trovando altra droga gli agenti hanno scovato addosso all’uomo una cosiddetta penna-pistola. Si tratta di un’arma da sparo a tutti gli effetti, facile da nascondere, priva di matricola e idonea allo sparo di cartucce calibro 22, come una vera e propria pistola e considerata, per la legge, un’arma clandestina. Nel furgone erano presenti inoltre 5 cartucce calibro 9 full metal jacket.

Gli investigatori della squadra Mobile hanno quindi individuato due abitazioni in uso all’uomo e hanno deciso di perquisirle. In un appartamento a Nova Milanese hanno trovato un’ulteriore penna-pistola, perfettamente funzionante e idonea allo sparo, tre revolver non denunciati, un silenziatore artigianale, tre scacciacani e centinaia di cartucce di vari calibri. Nella casa dove l’uomo aveva la residenza sono state invece ritirate 5 pistole e un fucile a pompa regolarmente detenuti. L’uomo è stato arrestato per porto e detenzione di armi clandestine, detenzione abusiva di armi comuni da sparo e detenzione a fini di spaccio di stupefacenti e portato in carcere a Monza in attesa delle disposizioni dell'autorità giudiziaria.