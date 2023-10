In auto di notte con una pistola a salve e marijuana: fermato in via Paoli a Como

E' stato fermato nella notte dell'11 ottobre 2023 per un controllo mentre viaggiava in auto in via Paoli a Como: la polizia ha notato il suo nervosismo e gli ha chiesto se avesse con sé armi o sostanze stupefacenti e lui, un ragazzo di 22 anni residente a Canzo, ha aperto il cassettino della macchina e ha consegnato una busta contenente marijuana. Gli agenti, però, hanno notato la presenza nel cassettino di alcuni proiettili e hanno chiesto spiegazioni. Il giovane ha detto di lavorare per l'azienda di munizioni Fiocchi di Lecco ma nel cassettino aveva anche una pistola priva del tappo rosso. Arma e munizioni sono risultate essere a salve. Accompagnato negli uffici della questura, il 22enne è stato sanzionato per la detenzione della sostanza stupefacente e denunciato per il possesso ingiustificato dell’arma a salve modificata e dei proiettili.