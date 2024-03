Picchiava e violentava la moglie sotto l'effetto di droghe: espulso filippino residente a Como

Nella giornata di ieri, giovedì 21 marzo, la Polizia di Stato ha provveduto a eseguire un mandato di espulsione emesso dal Prefetto a carico di un cittadino filippino di 44 anni residente a Como, mediante il suo immediato rimpatrio nel Paese d’origine. Allo straniero, in Italia dal 2010, l’Ufficio Immigrazione della Questura di Como ha revocato il permesso di soggiorno a seguito di una condanna a 2 anni e quattro mesi di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia perpetrati ai danni della moglie, dal 2010 al 2021.

Nel dettaglio, in più occasioni, lo straniero, sotto l’effetto di shaboo - potentissima anfetamina in grado, con una singola dose, di provocare effetti fino a dieci volte superiori a quelli della cocaina - minacciava, percuoteva e cagionava lesioni, talvolta utilizzando coltelli da cucina, la propria moglie e in presenza dei figli minori. In un’occasione, poi, la costringeva a un rapporto sessuale. Preso atto della condanna, e istruita la pratica di revoca del permesso di soggiorno da parte degli operatori dell’Ufficio Immigrazione, lo straniero è stato espulso dal territorio nazionale e accompagnato dai poliziotti a Manila (Filippine). Sono già 25, dall’inizio dell’anno, gli accompagnamenti alla frontiera eseguiti dalla Questura di Como.