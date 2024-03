Picchia un uomo perché pensa che gli abbia rubato la droga, ma l'aveva sequestrata la polizia

Ieri mattina, gli agenti delle volanti della polizia di Stato hanno denunciato tre stranieri, tutti senza regolare permesso di soggiorno in Italia. Il gruppo comprendeva un ragazzo di 17 anni dalla Tunisia, denunciato per lesioni personali aggravate e detenzione di un piccolo quantitativo di droga, di un 23enne somalo, denunciato per l’inosservanza all’ordine del questore a lasciare il territorio nazionale e ubriachezza molesta, ed infine di un 29enne ivoriano, anche lui denunciato per l’inosservanza all’ordine del questore e possesso di un piccolo quantitativo di droga

Tutto è iniziato verso le 11 del mattino, quando una Volante, impegnata nel controllo della zona, ha notato un gruppo di persone in Piazzetta della Tessitrice a Como. Appena hanno visto la macchina della polizia, alcuni di loro sono scappati. Uno dei fuggitivi, identificato come il ragazzo tunisino di 17 anni, si è sbarazzato di due pacchetti, che poi si è scoperto contenere hashish. La polizia li ha subito recuperati.

Dopo una breve corsa nei pressi dell'area dell'Ippocastano due dei fuggitivi sono stati catturati: il ragazzo somalo di 23 anni e l'uomo ivoriano di 29 anni. Poco dopo, gli agenti hanno sentito delle grida provenire da Piazzetta della Tessitrice e sono accorsi sul posto, trovando il ragazzo tunisino di 17 anni che stava picchiando un uomo pakistano di 35 anni, regolarmente residente in Italia, causandogli ferite al volto che richiederanno 25 giorni di cure per guarire.

La polizia ha rapidamente capito cosa fosse successo: il ragazzo tunisino pensava che l'uomo pakistano avesse preso la droga che lui aveva gettato a terra durante la fuga. L'uomo ferito è stato portato in ospedale per essere curato, mentre il ragazzo aggressore e gli altri due sono stati portati in Questura e denunciati.