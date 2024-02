Rumori strani suoi Resinelli, soccorso alpino interviene con i droni ma non si trova nessuno

Il soccorso alpino Lariano si è attivato ieri sera 28 febbraio in seguito a una segnalazione. Sono stati segnalati alcuni rumori provenienti dalla zona tra i Resinelli e il canale Caimi e bisognava accertare che non fossero collegati in alcun modo a qualche persona in difficoltà. Sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco. Le squadre del Cnsas hanno utilizzato anche il drone ma i riscontri hanno dato esito negativo, come pure il sopralluogo alla base dell’area. Non essendo emersi elementi di conferma della presenza di persone, le squadre sono rientrate.

Pericolo valanghe

La situazione meteorologica è in evoluzione e le ultime precipitazioni hanno determinato cambiamenti significativi sulle montagne lombarde e in generale sull’arco alpino. L’ultimo bollettino neve e valanghe di Arpa Lombardia, emesso mercoledì 28 febbraio, impone la massima attenzione e indica che “I recenti accumuli di neve fresca presentano un debole consolidamento. Il distacco è possibile già con un debole sovraccarico generando valanghe di anche di dimensioni molto grandi. Sono possibili numerosi distacchi spontanei di grandi dimensioni sui pendii ripidi non ancora scaricati”.

I tecnici del soccorso alpino sono formati e addestrati per ogni evenienza ma facciamo appello al senso di responsabilità e massima serietà da parte di ciascuno, affinché non ci si esponga a rischi e pericoli per la propria vita e anche per quella degli stessi soccorritori.

LINK Bollettino neve e valanghe