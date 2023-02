Si sdraia in mezzo alla Napoleona e piange: la polizia ferma un uomo

Sembrava l'avessero investito, invece stava solo piangendo. Intorno alle 22.30 dell'11 febbraio 2023 un uom0o si è sdraiato letteralmente in mezzo alla strada, in via Napoleona. Immediatamente alcuni passanti hanno allertato i soccorsi. Sul posto è giunta una volante della polizia di Stato della questura di Como. Gli agenti hanno potuto appurare che dal punto di vista fisico l'uomo non mostrava ferite o contusioni. Lui stesso avrebbe dichiarato di sentirsi bene anche se era in evidente stato confusionale. L'uomo, infatti, stava piangendo. E' stato poi affidato alle cure del personale del 118 intervenuto con un'ambulanza della Croce Rossa di Lipomo.