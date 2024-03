Tifoso del Venezia lancia un petardo dal pullman contro il furgone della Locale e lo danneggia

E' stato lanciato dal pullman dei tifosi del Venezia il petardo che ha danneggiato la camionetta della polizia locale di Como in occasione della partita contro il Como allo stadio sinigaglia. All'arrivo all'altezza del Carrefour di viale Rosselli si è aperta la porta e un tifoso che si trovava all'interno del mezzo ha lanciato il piccolo ordigno esplosivo che si è andato a incastrare tra il cofano e il parabrezza del furgone della locale. Deflagrando il petardo (ma c'è chi parla di bomba carta) ha danneggiato il vetro. Nessun agente è rimasto ferito. Per questo episodio non è stato ancora fermato nessuno poiché le indagini (che con ogni probabilità si avvarranno anche di filmati) sono ancora in corso.