Pensionata di Mariano Comense adescata su Facebook e truffata da un 26enne

Una pensionata di 79 anni di Mariano Comense è stata adescata su Facebook da un giovane straniero. Dopo essersi scambiati qualche messaggio il ragazzo di soli 26 anni ha cominciato a raccontare la sua storia alla signora, sottolineando le difficoltà di vivere in Costa d'Avorio. Le aveva detto che vendeva auto ma poi, come spesso accade in queste truffe, ha cominciato a cercare di intenerire la donna chiedendole di inviargli dei soldi tramite poste pay. La pensionata, inizialmente fiduciosa, credeva di aver trovato un'amicizia ed era contenta di poter essere d'aiuto al giovane in difficoltà. Le richieste si sono fatte via via piu' frequenti e le veniva indicato di versare soldi anche su conti intestati ad altre persone. La 79enne è arrivata a bonificare oltre 5.500 euro in vari conti ma cominciava a capire che qualcosa, in quella dinamica, non funzionava e anche se lui continuava a dirle che le avrebbe restituito tutto, ha infine trovato il coraggio di denunciare i fatti ai carabinieri di Mariano Comense. Una volta avviate le indagini, i militari hanno quindi scoperto che l'uomo che si fingeva amico non viveva in Costa D'Avorio ma era originario del Mali e residente a Napoli. Gli altri conti su cui si faceva versare il denaro erano di alcuni italiani che, probabilmente a fronte di un riconoscimento, gli facevano da prestanome. Il giovane adescatore, tre stranieri e due italiane di 35 e 75 anni sono stati tutti denunciati in stato di libertà per truffa.