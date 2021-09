Como, sbarra del passaggio a livello cade sui cavi della ferrovia: fermati tutti i treni

Gravi disagi al traffico ferroviario sulla linea Como-Milano delle Ferrovie Nord Milano. Una sbarra del passaggio a livello di piazza del Popolo si è rotta (forse urtata da un veicolo) ed è caduta sui cavi della ferrovia. Alcuni dei cavi sono stati tranciati. Sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale di Ferrovie Nord Milano per mettere in sicurezza il passaggio a livello e per riparare il danno.