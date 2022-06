Blitz anti droga al Parco Pineta: smantellati i bivacchi degli spacciatori

Dopo la riunione dei Prefetti di Como e di Varese per la sicurezza del Parco Pineta e per contrastare lo spaccio di droga ieri 14 giugno 2022 dalle parole si è passati ai fatti e sono stati effettuati servizi straordinari di controllo del territorio.

I controlli sono stati disposti dalla Questura di Como, che ha coordinato un massiccio servizio che ha visto l’azione congiunta di polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, carabinieri forestali, polizia provinciale e le polizie locali di Appiano Gentile (CO), Locate Varesino (Co), Limido Comasco (CO), del corpo intercomunale di polizia Locale Bassa Piana Comasca e del Corpo Intercomunale di polizia Locale Colline Comasche.

Sonno stati effettuati servizi mirati alle aree del Parco Pineta in particolare nei comuni di Appiano Gentile, Castelnuovo Bozzente, Lurate Caccivio, Lurago Marinone, Veniano, Limido Comasco e Oltrona San Mamette.

Scesi in campo anche gli equipaggi specializzati del reparto prevenzione crimine della polizia di stato di Milano e l’elicottero e le unità cinofile della guardia di Finanza.

L’intera area è stata battuta portando all’individuazione delle postazioni e dei bivacchi utilizzati dagli spacciatori che sono state smantellati. Sono stati sequestrati 242 grammi di hashish, un bilancino di precisione, due coltelli da cucina e materiale da confezionamento per la vendita degli stupefacenti.

Sono state controllate 180 persone e 157 veicoli; emesse 11 sanzioni al codice della strada ed è stato effettuato il sequestro amministrativo di un veicolo senza di assicurazione.

Analoghi servizi sono stati effettuati in concomitanza anche nelle zone del Parco Pineta ricadenti nella Provincia di Varese.