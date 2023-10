Blitz nel bosco a Orsenigo, spacciatori presi alla sprovvista lasciano droga e armi nel bivacco

Fine settimana all'insegna della prevenzione e contro lo spaccio di droga nelle città e nei boschi. Durante questi controlli i carabinieri di Lurago d'Erba hanno geolocalizzato e smantellato un bivacco in una zona boschiva di Orsenigo. Una volta all'interno del bosco e raggiunto il luogo, gli spacciatori si erano già dati alla fuga ma sono stati "mancati" per pochissimi minuti dato che nel bivacco i militari hanno trovato e sequestrato 17,8 grammi di hashish, 24,9 grammi di cocaina, 28,5 grammi di eroina, 690 euro in contanti ed un 1 fucile ad aria compressa.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni anche in borghese.