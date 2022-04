Famiglia cinese nasconde orologio con diamanti e rubini da 40mila euro: sequestrato in dogana

Nascondevano in auto un orologio di lusso con tanto di diamanti e rubini incastonati. Alla domanda di rito dei finanzieri volta a sapere se trasportassero merce da dichiarare, i tre cinesi, appartenenti a un nucleo famigliare, hanno dichiarato il falso. Le fiamme gialle hanno comunque voluto approfondire il controllo e hanno perquisito l'auto. Hanno così trovato il cofanetto, il libretto di uso e manutenzione e il certificato di garanzia (con data dello stesso giorno) relativi all'orologio di lusso. Solo a seguito di un ulteriore approfondito controllo, i tre hanno esibito l’orologio, in oro rosa del valore di 44.000 franchi svizzeri, corrispondenti a 38.849,50 euro.

Considerato l’ammontare dei diritti evasi comprensivi di dazio e IVA, pari a 8.547,89 euro, inferiore all’importo di 10mila euro (limite al di sotto del quale la violazione non assume il carattere di illecito penale) i militari della Guardia di Finanza e i funzionari doganali hanno proceduto alla constatazione dell’illecito amministrativo con sequestro dell'orologio finalizzato all confisca.

Inoltre, l'attività di controllo al valico autostradale di Brogeda ha permesso di fermare un cittadino polacco che traspprtava, bene nascoste nell'auto, banconote per un valore di di 50.188 euro, parte in euro e parte in zloty polacchi. Anche in questo caso l'uomo aveva dichiarato di non trasportare nulla, ma una volta trovato il denaro contante finanzieri enfunzionari doganali hanno sequestrato 20.095 euro, cioè la metà della cifra eccedente il massimo valore consentito (10mila euro).