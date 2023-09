Operaio al lavoro sulla Statale 36 precipita in una scarpata

Un operaio di 50 anni è caduto accidentalmente in una scarpata mentre stava lavorando all'interno di un cantiere lungo la Statale 36 nella tratta Lecco-Ballabio, in zona galleria Giulia. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori di Areu e due squadre dei vigili del fuoco del comando di Lecco con un'autopompa serbatoio e una squadra Saf. Allertato anche l'elicottero decollato da Como Villa Guardia. L'intervento è stato portato avanti in codice giallo e gli operatori hanno recuperato l'uomo - si tratterebbe di un 50enne - risultato poi essere caduto accidentalmente nella scarpata sotto la sede stradale mentre operava nel cantiere.

L'allarme è scattato alle ore 10 di oggi, giovedì, all'ingresso della galleria “Giulia” lungo la Statale 36 dir, nella zona dove era avvenuta una imponente frana il 9 dicembre scorso. L'operaio è stato ricoverato al Manzoni di Lecco.