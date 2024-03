Infortunio sul lavoro a San Fermo, operaio schiacciato dall'escavatore

Grande spavento questa mattina alle 9.40 circa per un infortunio sul lavoro a San Fermo della Battaglia in via Paolo Borsellino. Un operaio di 50 anni, è rimasto schiacciato da un escavatore, fortunatamente di piccole dimensioni. L'uomo è stato trasportato in codice giallo (media gravità) all'ospedale Sant'Anna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, il personale di Ats Insubria e l'ambulanza della Croce Rossa. In aggiornamento.