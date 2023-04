Cade e batte la testa: operaio soccorso in una vasca di decantazione

Un operaio di 57 anni è rimasto ferito a seguito di un infortunio sul lavoro. L'uomo stava lavorando in una vasca di decantazione situata al confine tra Senna Comasco e Capiago Intimiano quando, forse a seguito di un malore, è caduto e ha battuto la testa. L'operaio è stato presto raggiunto dai soccorritori del 118 intervenuti con un'automedica e con un'ambulanza della Croce Azzurra di Como. Sul posto anche i vigili del fuoco per aiutare i soccorsi. Sono intervenuti anche i funzionari di Ats Insubria che dovranno valutare le cause e le circostanze dell'infortunio essendo avvenuto in ambito lavorativo. L'operaio non dovrebbe essere in pericolo di vita ma è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso.