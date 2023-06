Cade da una scala mentre sta lavorando: operaio trasportato al Sant'Anna dall'elisoccorso

Brutto incidente sul lavoro oggi 30 giugno 2023 per un operaio a Anzano del Parco in via Cavolto. L'uomo, un 43enne, è caduto da oltre un metro e mezzo d'altezza da una scala, precipitando sull'asfalto. I soccorsi di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenze) sono partiti in codice rosso. Sul posto oltre a due ambulanze anche l'elisoccorso decollato da Como Villa Guardia, i carabinieri di Cantù e il personale Ats. Dopo le prime cure i soccorritori hanno constatato che l'operaio non è in pericolo di vita ed è stato trasportato con l'elicottero in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.