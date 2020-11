L'elevatore si blocca e gli operai restano bloccati a 10 metri d'altezza: soccorsi a Figino Serenza

Singolare disavventura (a lieto fine) per due operai che nella mattinata del 6 novembre sono rimasti bloccati a dieci metri di altezza. L'elevatore che stavano utilizzando in un cantiere di via Cervino si è bloccato a causa di un guasto e gli operai sono rimasti bloccati nel cestello senza più alcuna possibilità di scendere. Sono, dunque, intervenuti i vigili del fuoco con l'autoscala per soccorrere e recuperare gli uomini.