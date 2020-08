Accoltellato dopo una lite: omicidio a mozzate

Omicidio a Mozzate nel tardo pomeriggio del 6 agosto 2020. Un uomo di 36 anni è stato ucciso con una coltellata. Si tratta del tragico epilogo di una lite avvenuto tra la vittima e un altro uomo per ragioni che nono sono state ancora rese note dai carabinieri. Il 36enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Varese dove, però è sembra sia arrivato già morto a causa della gravità delle ferite inferte. Il ferimento mortale è avvenuto in strada, in via Filippo Turati, all'altezza del civico 32, poco prima delle ore 18.30.

Secondo indiscrezioni l'omnicidio avrebbe un movente passionale. Un uomo di circa 50 anni si sarebbe recato davanti alla casa della ex e avrebbe aggredito l'uomo che ha visto uscire dalla casa della donna. Non è chiaro se la vittima fosse effettivamente legato sentimentalmente all'ex compagna del 50enne fermato per l'omicidio. Sembrerebbe che il sospettato abbia già confessato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.