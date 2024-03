I vigili fuoco del distaccamento di Appiano Gentile sono intervenuti oggi 1° marzo a Oltrona di San Mamete in via Roma. I pompieri sono stati impegnati nel recupero di una sonda meteorologica caduta sulla linea elettrica. Per portare a termine il lavoro anche l'autoscala dalla sede centrale di via Valleggio. Fortunatamente non si segnalano feriti.