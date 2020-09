Olgiate Comasco, tir incastrato nel cancello: circolazione bloccata

È accaduto stamattina, 28 settembre a Olgiate Comasco, in via Trieste. I vigili del fuoco di Como e Appiano Gentile sono dovuti intervenire per "liberare" un tir rimasto incastrato all'ingresso di un'azienda, tra il cancello e il muro. È stato necessario l'utilizzo di un autogrù per spostare il tir e ripristinare la viabilità. La strada ora è stata sgomberata.

