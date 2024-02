Laboratorio clandestino della cocaina sequestrato nell'Olgiatese. Arrestato un uomo

Indagine delle fiamme gialle di Como e sequestro di quasi due chili di droga nell'olgiatese dove è stata disarticolata una centrale dello spaccio molto attiva. La guardia di finanza si è concentrata nell'osservare i movimenti di un cittadino italiano residente nel Comasco a Rodero nell'Olgiatese con precedenti legati all'ambiente della droga. L'uomo era sospettato di essere ancora coinvolto nell'attività di spaccio. I militari di Olgiate Comasco, con l'aiuto dell'unità cinofila di Ponte Chiasso, hanno perquisito la sua casa trovando in cantina un vero e proprio laboratorio clandestino per il taglio della cocaina e con tutti gli attrezzi per la pesatura e il confezionamento delle dosi. Sono stati sequestrati 1,5 chili di hashish, 300 grammi di marijuana, 60 grammi di cocaina e 30 grammi di ecstasy.

L'uomo è stato arrestato e portato al Bassone. L’operazione rappresenta un’ulteriore testimonianza della costante azione di presidio della legalità e di contrasto ai traffici illeciti esercitata dalle fiamme gialle lariane, a tutela della sicurezza del territorio.