La lunga notte della Vigilia di Natale del 118: gli interventi a Como e provincia

Non si fermano mai le forze dell'ordine e i soccorritori del 118, per loro non esistono feste e anche nella notte della Vigilia di Natale sono stati tanti gli interventi per incidenti, alcol e risse. Riportiamo solo i principali.

Alle 21.40 ambulanza e una volante della Questura sono intervenuti a Como in via Oltrecolle per un incidente. Non sono note le dinamiche: un uomo di 48 anni è stata trasportato all'ospedale Fatebenefratelli di Erba. Le ferite riportate non sarebbero gravi.

Scontro tra due auto a Figino Serenza in via Don Luigi Meroni, poco dopo la mezzanotte. L'ambulanza ha trasportato una donna di 40 anni in ospedale a Cantù. Sul posto anche i carabinieri.

Alle 4.50 a Como rissa in viale Lecco. Un'ambulanza della Croce Rossa è partita in codice giallo per soccorrere una delle persone coinvolte. Presente anche una volante della Questura. Alle 4.57 in via Volta a Como nuova uscita della Croce Rossa per un'intossicazione etilica: a essere soccorsa una donna di 35 anni. Dopo le prime cure sul posto non è stato necessario ricoverarla. Alle 5.41 in via Tommaso Grassi i soccorsi del 118 sono partiti per una donna di 46 anni intossicata dal troppo alcol. L'ambulanza della Croce Rossa di Como l'ha trasportata all'ospedale Valduce.