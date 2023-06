Serate come in discoteca, ma senza autorizzazione: la polizia multa il Civico XV

Organizzava serate danzanti con DJ set, ma non era autorizzato: la polizia di Stato di Como sanziona il noto locale Civico XV, situato in via Viganò a Como. I poliziotti della divisione di polizia amministrativa confondendosi tra gli avventori hanno potuto verificare quanto accadeva, documentando con immagini e con video l’ampia partecipazione di pubblico alle serate danzanti organizzate con modalità simili a quelle delle discoteche. "Nell’ultimo controllo fatto nella serata del 9 giugno - spiegano dalla questura - i poliziotti hanno notato che all’interno del locale, nel corso di un evento musicale, vi erano anche tre addetti alla sicurezza privi di autorizzazioni. Terminate le indagini, gli agenti hanno proceduto a sanzionare il titolare dell’esercizio pubblico per: apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento, segnalando gli aspetti amministrativi di competenza al Comune di Como. Per il titolare e per gli addetti alla sicurezza privi delle autorizzazioni, è stata comminata una sanzione amministrativa di 1666,66 euro".

