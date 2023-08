Uomo trovato morto nella sua piscina a Appiano Gentile. Si indaga

I soccorsi sono scattati ieri 23 agosto intorno alle 10.25 a Appiano Gentile. In via Colombo i vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre a supporto del 118 per recuperare la salma di un uomo. Il corpo era all'interno della piscina della sua casa. Sono in corso le indagini e le valutazioni sulla dinamica del fatto. La prima ipotesi è quella di una caduta accidentale che ha portato all'annegamento. Sul posto anche i carabinieri. In aggiornamento.