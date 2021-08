Malore mentre è in cucina: è morto il cuoco del Laguna Beach di Pianello del Lario

Francesco Di Costanzo, cuoco presso il campeggio Laguna Beach di Pianello del Lario, è morto improvvisamente a seguito di un malore. L'uomo stava lavorando nella cucina del ristorante della struttura turistica quando si è accasciato perdendo conoscenza. I soccorritori hanno cercato di rianimarlo ma anche il defibrillatore è stato inutile. Sono stati attimi drammatici e purtroppo le manovre di rianimazione non sono servite. Il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso sopraggiunto per cause naturali.