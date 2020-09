Lezzeno, tragico epilogo: trovato il corpo di Emilio Russo

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Emilio Russo, 70 anni, scomparso da martedì pomeriggio dopo che si era incamminati lungo un sentiero sui monti di Lezzeno. I soccorritori che incessantemente hanno battuto l'area boschiva alla ricerca del disperso hanno purtroppo individuato il corpo privo di vita in un dirupo, nascosto dalla vegetazione. Si sta provvedendo al recupero della salma con l'elicottero.

Un lutto che colpisce duramente il mondo politico e la società civile comasca. Emilio Russo, infatti, era un volto molto noto in città per il suo impegno intellettuale sempre sempre molto proficuo su numerose questioni al centro dei dibattiti cittadini. Sulle cause della sua morte sono in corso accertamenti per stabilire la dinamica di quanto accaduto.

