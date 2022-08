Cantù: è morto Alfredo Marson, presidente e fondatore della Briantea84

Lutto nel Canturino: è morto all'età di 69 anni Alfredo Marson, il presidente e fondatore di Briantea84, società di basket composta da atleti in carrozzina.

Marson era alla guida della società da quasi trent'anni. Con lui la squadra ha raggiunto risultati molto importanti, vincendo otto campionati italiani e sette Coppe Italia.

Alfredo Marson, imprenditore nel legno molto attivo nel sociale, abitava attualmente a Novedrate. La sua morte è stata resa noto dopo l'esecuzione delle esequie che si sono svolte in forma privata. La sua società lo ricorda così: "La società Briantea84 con profonda tristezza ha appreso la notizia della scomparsa del suo caro e amato Presidente Alfredo Marson. Dal 1984 alla guida del club biancoblù, è stato l’ideatore e il fondatore di Briantea84 che in questi quasi quarant’anni ha diffuso in Italia, in Europa e nel Mondo i suoi valori di sport e inclusione. Le esequie sono già state svolte in forma privata e familiare. Con profondo affetto, tutta la società si unisce al dolore dei familiari".