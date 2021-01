Montorfano, fa visita ad un'amica e la trova morta

È accaduto oggi, 2 gennaio 2021 a Montorfano. Una donna di 44 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione. A scoprire la tragedia un'amica che era andata a trovarla. I carabinieri e gli organi competenti stanno raccogliendo le prime informazioni, secondo le quali sembrerebbe che la donna sia morta per cause naturali. Le indagini sono in corso per ricostruire le dinamiche dei fatti.