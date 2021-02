Montano Lucino, investito ciclista: ferito grave un uomo di 44 anni

È accaduto oggi, sabato 27 febbraio, intorno alle 15.46. Un ciclista, un uomo di 44 anni, è stato investito a Montano Lucino in via Valtellina. Sul posto un'ambulanza, l'auto-medica e i carabinieri. Non sono ancora chiare le dinamiche dei fatti. Attualmente l'incidente è segnalato come codice rosso quindi le ferite riportate potrebbero essere serie. Si attendono aggiornamenti.