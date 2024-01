Moltrasio, precipita per oltre 20 metri dal sentiero chiuso da mesi: giovane donna in ospedale

Ieri pomeriggio, domenica 28 gennaio, il soccorso alpino è intervenuto a Moltrasio al Sentee di Sort, il sentiero che, con tanto di cartelli, è chiuso per uno smottamento dallo scorso ottobre. I soccorsi sono scattati in codice rosso alle 15.58 per una donna di 27 anni precipitata per 20 metri. Sul posto la Croce Rossa di Lipomo e tecnici del soccorso alpino che hanno trasportato la giovane fino all'ambulanza, calando la barella nel luogo della caduta con non poche difficoltà. La donna è stata poi portata all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Non sarebbe in pericolo di vita nonostante i vari traumi riportati.